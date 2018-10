Άτυχος στάθηκε ο Ντεζούντε Μάρεϊ στο ματς των Σπερς με τους Ρόκετς, αφού υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα μείνει στα... πιτς για όλη τη σεζόν.

Από την πρώτη στιγμή ο Στεφ Κάρι έδειξε την στήριξη του προς τον γκαρντ των «σπιρουνιών», καθώς του ευχήθηκε να μείνει δυνατός και να αφοσιωθεί στην αποκατάσταση του.

Δείτε την ανάρτηση του σταρ των Ουόριορς.

Get well soon @DejounteMurray!!! https://t.co/MGJNecHGBE

— NBPA (@TheNBPA) 8 Οκτωβρίου 2018