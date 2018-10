O Στέφενς είχε περάσει από το παρκέ των κλειστό του κλειστού των Ιλισίων την σεζόν 2013-14 ενώ στο ΝΒΑ φόρεσε τη φανέλα των Μπακς.

Για τη συμφωνία του «εκρηκτικού» φόργουορντ με τους Γκρίζλις, έγραψε ο Σαμς Τσαράνια.

Sources on @TheAthleticNBA @WatchStadium: The Memphis Grizzlies are signing forward D.J. Stephens to a two-way NBA contract. Stephens played in NBA with Milwaukee in 2014, won French league championship last season with Le Mans.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Οκτωβρίου 2018