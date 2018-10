Την τύχη του στο πινγκ-πονγκ δοκίμασε ο Μαρκέλ Φουλτζ.

Ο παίκτης των Σίξερς αντιμετώπισε ένα μικρό κοριτσάκι στην Κίνα (με αφορμή τα China Games του ΝΒΑ) και έδειξε να το απολαμβάνει.

#ThisIsWhyWePlay@MarkelleF going head to head in ping pong at Lishan School in Shenzhen! #NBAChinaGames pic.twitter.com/cSlA3LU9fP

— NBA (@NBA) 7 Οκτωβρίου 2018