Aπό την... Ιαπωνία με αγάπη!

Ο Γιούτα Ουατανάμπε βρήκε την καλύτερη στιγμή για να βάλει τους πρώτους πόντους του στην preseason.

Ο Ιάπωνας ευστόχησε σε τρίποντο με ταμπλό, στέλνοντας το Γκρίζλις-Πέισερς στην παράταση, εκεί όπου νίκησε το Μέμφις.

Δείτε το σουτ

Didn’t think @wacchi1013 would top that dunk? Think again! GAME TYING BASKET! pic.twitter.com/UQuYaIi5vj

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 7 Οκτωβρίου 2018