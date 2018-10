Ξύλο εκτός ρινγκ στο UFC όπως λέμε... Πίστονς-Πέισερς! (pics & vids)

Κανείς δεν περίμενε όσα ακολούθησαν μετά το τέλος του ματς μεταξύ των Nurmagomedov και Mcgregor για το UFC.

Ο Ρώσος... όρμηξε στους συνεργάτες του Ιρλανδού με αποτέλεσμα να του επιτεθούν οι θεατές και γενικότερα έγινε ο κακός χαμός έξω από το... κλουβί.

Το ΝΒΑ Βuzz το πήγε ένα βήμα παραπέρα και έκανε σύγκριση με όσα είχαν γίνει στο ματς των Πίστονς με τους Πέισερς (Malice at the Palace), τότε που οι Μπεν Ουάλας και Ρον Αρτέστ άρχισαν το... ξύλο και στη συνέχεια οι παίκτες της Ιντιάνα ήρθαν στα χέρια με οπαδούς των Πίστονς σε μια… κλωτσοπατινάδα που άφησε εποχή.

If you look closely you can see Ron Artest and Stephen Jackson throwing haymakers out there pic.twitter.com/9xk0PEhTgo

