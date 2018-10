Οι Κλίπερς νίκησαν τους Λέικερς με 103-87 στο ντέρμπι του Λος Άντζελες και σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι Τομπάιας Χάρις και Λου Ουίλιαμς.

Ο γκαρντ της ομάδας του Ρίβερς μέτρησε 19 πόντους, ενώ από την πλευρά του ο Χάρις είχε 18.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές τους

Lou Will (19 PTS) & Tobias Harris (18 PTS) lead the charge for the @LAClippers in their #NBAPreseason W! pic.twitter.com/IqnEQECF00

— NBA (@NBA) 7 Οκτωβρίου 2018