«Χαμός» στο Σέλτικς-Καβς, έπεσαν γροθιές! (vid)

Χαμός έγινε στο Σέλτικς-Καβς.

Αρχικά οι Άρον Μπέινς και Τζέι Αρ Σμιθ πιάστηκαν στα χέρια και μόλις τους χώρισαν, ήρθε ο Μάρκους Σμαρτ για να ρίξει γροθιά με τα δύο χέρια στον παίκτη των Καβς, ο οποίος ειρωνευόταν με ένα... σατανικό χαμόγελο.

Σίγουρα οι μάχες των προηγούμενων χρόνων στα playoffs, έπαιξαν τον ρόλο τους.

Δείτε τι έγινε στο ματς που δεν θύμισε σε τίποτα αναμέτρηση της preseason

JR Smith didn't seem to mind the Cavs-Celtics preseason scuffle. pic.twitter.com/zldvwpMLsC

— SportsCenter (@SportsCenter) 7 Οκτωβρίου 2018