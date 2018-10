Ο MVP των δύο τελευταίων σεζόν στους τελικούς του ΝΒΑ έχει αρχίζει να... τρομάζει κόσμο και φέτος.

Ο Κέβιν Ντουράντ... ξεμουδιάζει στην preseason, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να πετύχει 26 πόντους απέναντι στους Κινγκς, ενώ είχε 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Δείτε την... παράσταση του KD

Kevin Durant tallies 26 PTS, 7 ASTS, & 6 REBS in his #NBAPreseason game in Seattle. pic.twitter.com/p6DAIcbgFY

— NBA (@NBA) 6 Οκτωβρίου 2018