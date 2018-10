Τρομερά συγκινημένος ο KD έστειλε μήνυμα για την επιστροφή του ΝΒΑ στο Σιάτλ! (vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ θέλει να επιστρέψει το ΝΒΑ στο Σιάτλ και κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να γίνει η επιθυμία πραγματικότητα.

Το παιχνίδι μεταξύ Ουόριορς και Κινγκς ήταν το πρώτο ματς του ΝΒΑ που έγινε εκεί μετά από 10 χρόνια, έστω και φιλικό προετοιμασίας γι΄αυτό και σε μια πολύ συγκινητική στιγμή ο KD φόρεσε την φανέλα του Σον Κεμπ για να τιμήσει την πόλη και την ομάδα που τον επέλεξε στο ντραφτ (Νο.2, 2007) και το γήπεδο.

Στο παιχνίδι ο Ντουράντ ήταν εντυπωσιακός με 26 πόντους, αλλά τα συναισθήματα του ήταν μοναδικά και ξεχωριστά και όχι για την απόδοση του.

«Όταν ξύπνησα για το παιχνίδι ήμουν νευρικός. Ποτέ δεν έχω νιώσει με αυτόν τον τρόπο πριν από παιχνίδι, ειδικά ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν γι' αυτή την στιγμή. Ήταν τρελό το συναίσθημα όταν βγήκα και ένιωσα όλη αυτή την αγάπη».

Το παιχνίδι ήταν λιγότερο για το ματς των δύο ομάδων και κυρίως για να ξυπνήσουν μνήμες από τους Σόνικς. Όλοι οι φίλαθλοι φορούσαν τις φανέλες των Σούπερσονικς και κρατούσαν πινακίδες με την επιθυμία τους το ΝΒΑ να επιστρέψει στην πόλη τους.

Ο Ντουράντ μπήκε με την φανέλα των Σοκ Κεμπ και το κοινό τρελάθηκε. «Απλά το να ακούω το πλήθος τόσο δυνατά και με τόσο ενθουσιασμό για ένα παιχνίδι. Ήταν απίστευτο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Στιβ Κερ, «ήταν απίστευτο. Μου έφερε ανατριχίλες. Το κοινό είχε τρελαθεί. Ήταν απίστευτο. Ήταν μια σπουδαία νύχτα, μια πραγματικά σπουδαία νύχτα».

Και ο Ντουράντ και ο Κερ προσπάθησαν πολύ έντονα να επικοινωνήσουν την επιθυμία τους να επιστρέψει το ΝΒΑ στο Σιάτλ. Αυτό είναι κάτι που ειδικά ο KD το προσπαθεί εδώ και αρκετό καιρό.

«Το μήνυμα έχει σταλεί εδώ και 11 χρόνια. Ότι απλά ακόμα υποστηρίζουν του Σόνικς στα γήπεδα του ΝΒΑ σε όλη την χώρα, σε όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι ξέρουν τι αντιπροσωπεύει η κουλτούρα αυτής της ομάδας και αυτό είναι κάτι που το ΝΒΑ δεν μπορεί να αγνοήσει. Νομίζω ότι σήμερα έγινε το ίδιο. Ο κόσμος μίλησε, 'κοίτα φίλε, αξίζουμε μια ομάδα εδώ. Θα υποστηρίξουμε μια ομάδα εδώ και πρέπει να φέρουν μια πίσω'. Θα συνεχίζουμε να το λέμε μέχρι να γίνει».

Very cool moment w/ @KDTrey5 addressing the crowd pregame in Seattle tonight. pic.twitter.com/X8tCWHxc83 — Golden State Warriors (@warriors) 6 Οκτωβρίου 2018

"NBA is back in Seattle for tonight, but hopefully it's back forever soon."

—@KDTrey5 pic.twitter.com/0GegToEeUG — ESPN (@espn) 6 Οκτωβρίου 2018

The @KDTrey5 love in Seattle is pic.twitter.com/4Clq8fARyV — Golden State Warriors (@warriors) 6 Οκτωβρίου 2018

Kevin Durant rookie highlights with the Seattle SuperSonics.

Song: Seatown Funk by Kid Sensation pic.twitter.com/KVq9xIL2GM — David Astramskas (@redapples) 5 Οκτωβρίου 2018