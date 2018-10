Ο Έλληνας φόργουορντ των Μαβς εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ασίστ του Ντάριλ Μέικον με αποτέλεσμα να καρφώσει δυνατά με alley oop.

Δείτε την εξαιρετική προσπάθεια και το «τελείωμα» του Κώστα

.@Kostas_ante13 flew for that one! pic.twitter.com/lzqIKA54RQ

— NBA TV (@NBATV) 5 Οκτωβρίου 2018