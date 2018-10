Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο Κέιλιν Λούκας αστόχησε, αλλά ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ παραμόνευε και τελείωσε τη φάση με όμορφο φόλοου-κάρφωμα.

Απολαύστε τον rookie των Κινγκς στο ματς με τους Λέικερς

Marvin Bagley III cleans up the miss! #NBARooks#NBAPreseason on @NBATV pic.twitter.com/RrJhuU3orX

— NBA (@NBA) 5 Οκτωβρίου 2018