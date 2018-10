Κάνει... δουλίτσα και στις δύο μεριές του παρκέ ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο παίκτης του Χιούστον αρχικά τάπωσε τον αντίπαλο του και έπειτα έτρεξε το γήπεδο μέχρι να δώσει ένα έτοιμο καλάθι στον Μάικλ Κάρτερ-Ουίλιαμς.

Απολαύστε τον MVP της περσινής σεζόν. Ποτέ δεν βαριέσαι με τον Μούσια!

The Beard making things happen on both ends pic.twitter.com/7qyqtDiIee

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 5 Οκτωβρίου 2018