«Ζεστός» ήταν ο Βίκτορ Ολαντίπο στο ντεμπούτο του στην preseason.

Ο ηγέτης των Πέισερς σημείωσε 24 πόντους απέναντι στους Ρόκετς και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 110-100.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του πιο βελτιωμένου παίκτη της περσινής σεζόν

Victor Oladipo shows out in his first #NBAPreseason game, tallying 24 points in the @Pacers win! pic.twitter.com/HxsJNliPGO

— NBA (@NBA) 5 Οκτωβρίου 2018