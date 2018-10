Ίρβινγκ για Σέλτικς: «Εάν με θέλετε, σχεδιάζω να παραμείνω» (vid)

Ευχάριστα μαντάτα για τους Σέλτικς.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ, του οποίου το συμβόλαιο περιλαμβάνει option για άλλη μια σεζόν, ανέφερε πως αν τον θέλει η Βοστώνη, πρόθεση του είναι να παραμείνει στην ομάδα.

«Το μοιράστηκα κάποιους από τους συμπαίκτες μου και με άλλους ανθρώπους στην ομάδα. Εάν με θέλετε πίσω, σχεδιάζω να υπογράψω ξανά».

Πάντως με τα τωρινά δεδομένα το καλοκαίρι του 2020 θα είναι unrestricted free agent.

“If you guys will have me back, I plan on re-signing here.” - @KyrieIrving pic.twitter.com/0wDLzuv5WL

— Boston Celtics (@celtics) 4 Οκτωβρίου 2018