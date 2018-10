ΛεΜπρόν: «Χαρούμενος που παίζω στους Λέικερς, η χρονιά του Ίνγκραμ» (vid)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Μπράντον Ίνγκραμ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά το ματς των Λέικερς με τους Κινγκς, ενώ ανέφερε πως είναι χαρούμενος που βρίσκεται στους «λιμνανθρώπους».

«Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά του Ίνγκραμ. Τον πιστεύω, τον βλέπω από τις πρώτες εβδομάδες που είμαστε μαζί. Κάθε μεγάλο σουτ, κάθε μεγάλη προσπάθεια που χρειαζόμαστε. Μαθαίνουμε ακόμα, προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι και βελτιωνόμαστε. Tα τελευταία 2 παιχνίδια ο κόσμος είναι εκπληκτικός. Είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι με αυτή την φανέλα και θέλω να αποδείξω τι μπορώ να πετύχω», τόνισε ο Βασιλιάς.

"This is the year for him. I believe in him."

LeBron is a fan of Brandon Ingram#GameTime pic.twitter.com/b1sZZY1vAg

