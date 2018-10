Tρώει κινέζικο για να... γίνει MVP ο Κώστας Αντετοκούνμπο! (pic)

Στην Κίνα και τη Σανγκάη βρίσκονται οι Μάβερικς, αφού κοντράρονται με τους Σίξερς (14:30) στο πλαίσιο της preseason.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνδύασε μια φράση της χώρας με τα όνειρα του για το βραβείο του MVP, γράφοντας στα social media: «Στην Κίνα λένε "φάε την χρυσή σούπα με τα νουντλς και μετά θα πάρεις το χρυσό μετάλλιο". Αύριο, αν φάω 9 σε ένα γεύμα, ίσως μπορέσω να πάρω το βραβείο του MVP».

Δείτε την ανάρτηση του παίκτη του Ντάλας.

In China, it is said that “eat gold soup noodle, then get gold medal”. Tomorrow, if I eat 9 in one meal, maybe I can get the MVP in that fortune pic.twitter.com/dKWiJJZGNT

