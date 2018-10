Oι 10 κορυφαίες φάσεις του... rookie Ρόουζ! (vid)

Η καριέρα του Ντέρικ Ρόουζ θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά, αν ο πρώην ηγέτης των Μπουλς δεν τραυματιζόταν σοβαρά στο αριστερό γόνατο στο ματς με τους Σίξερς στις 28 Απρίλη του 2012. Ο «D-Rose» δεν απέφυγε τους σοβαρούς τραυματισμούς και στη συνέχεια της καριέρας του, αλλά ακόμα βρίσκεται στο ΝΒΑ και παλεύει καθημερινά, παρόλο που δεν ήταν και πολύ τυχερός κατά τη διάρκεια της μπασκετικής του σταδιοδρομίας.

Ο πρώην ηγέτης των Μπουλς γιορτάζει τα 30α γενέθλια του και η λίγκα επέλεξε τα 10 κορυφαία plays του από τη rookie σεζόν του με τους «ταύρους».

Απολαύστε τον

The best plays from Derrick Rose's Rookie of the Year season.

Happy Birthday, @DRose. #NBABDAY pic.twitter.com/KdmjgXYmGT

— NBA Draft (@NBADraft) 4 Οκτωβρίου 2018