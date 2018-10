Το απόλυτο top-30 για τα γενέθλια του Ντέρικ Ρόουζ! (vid)

Ο αγωνιστικός κόσμος του Ντέρικ Ρόουζ... διαλύθηκε στις 28 Απριλίου 2012 όταν στα 1'20" για τη λήξη του πρώτου αγώνα των playoffs κόντρα στους Σίξερς, έκοψε τον χιαστό στο αριστερό γόνατο κάνοντας μια κίνηση που την είχε επαναλάβει εκατομμύρια φορές

Τα λόγια του δημοσιογράφου, Ντέιβιντ Ουέιντ, που καλύπτει χρόνια το ρεπορτάζ των Σικάγο Μπουλς ήταν χαρακτηριστικά: «Είναι απλά τραγικό. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχουν συμβεί στην ομάδα των Μπουλς. Πιο συγκεκριμένα είναι το χειρότερο, μετά την ανακοίνωση του Τζόρνταν ότι αποσύρεται».

Το αγαπημένο παιδί της «Πόλης των Ανέμων» ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια όσο λίγοι, εσχάτως προσπαθεί να βρει ξανά τον εαυτό του στη Μινεσότα και το ΝΒΑ του αφιέρωσε ένα εντυπωσιακό video για τα 30ά γενέθλιά του.

Απολαύστε τις 30 καλύτερες φάσεις του D-Rose!

A must-see!

We celebrate @DRose's 30th Birthday with his TOP 30 PLAYS! #NBABDAY pic.twitter.com/7bz6jNwRE2

— NBA (@NBA) 4 Οκτωβρίου 2018