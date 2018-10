Μπαρνς: «O Kόμπι δεν... ψάρωσε στο περίφημο ball fake!» (vids)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με την φάση του περίφημου ball fake του Ματ Μπαρνς στον Κόμπι Μπράιαντ σε ματς των Μάτζικ με τους Λέικερς το 2010.

Τότε ο παίκτης του Ορλάντο προσπάθησε να τρομάξει τον «Black Mamba», αλλά ο ηγέτης των λιμνανθρώπων δεν κουνήθηκε καν, δείχνοντας πως δεν φοβάται.

Μια κάμερα που βρισκόταν στην οροφή του γηπέδου πήγε να ανατρέψει όσα πίστευαν οι fans του Κόμπι (δείχνει τον Μπαρνς να μην είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία), ωστόσο ο ίδιος ο Μπαρνς ήρθε να λύσει το μυστήριο.

Ο πρώην παίκτης του Ορλάντο παραδέχθηκε πως του πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο, αλλά ο Κόμπι δεν... ψάρωσε.

Δείτε τη φάση

I see this is going around again today. Kobe did not flinch because he had no reason to flinch. pic.twitter.com/oi0ZVYNXIZ

— Timothy Burke (@bubbaprog) 2 Οκτωβρίου 2018