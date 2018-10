Ο Έλληνας φόργουορντ κλήθηκε να κάνει dance challenge και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα πήγε περίφημα!

Φυσικά γνώρισε την αποθέωση τόσο από το κοινό στην Σανγκάη όσο και από τους συμπαίκτες του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

@jalenbrunson1 & @Kostas_ante13 break it down at #NBAChinaGames Fan Day! pic.twitter.com/9psujyJ6BA

— NBA (@NBA) 4 Οκτωβρίου 2018