Γιάννης: «Αν είμαι ελεύθερος, δεν θα διστάσω. Θα σουτάρω!» (vid)

Με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα! Έστω και αν ήταν παιχνίδι για την preseason.

Μετά και το τρίποντο που σημείωσε, έγινε η σχετική ερώτηση: «Δούλεψα πολύ στο σουτ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν είμαι ελεύθερος και ο αμυντικός κάνει το βήμα προς τα πίσω, τότε θα σουτάρω. Δεν πρόκειται να διστάσω. Ελπίζω κατά τη διάρκεια της σεζόν να ευστοχώ συνέχεια» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Αντετοκούνμπο, ο οποίος στάθηκε και στον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του:

«Κάθε μέρα ολοένα και βελτιωνόμαστε. Προσπαθούμε να βρούμε τις θέσεις μας γιατί τώρα δεν τις ξέρουμε. Τουλάχιστον έτσι νιώθω. Θα ξέρουμε πώς να επιτεθούμε, που να πασάρουμε αλλά σε γενικές γραμμές κάναμε εκπληκτική δουλειά στο πρώτο μας παιχνίδι για την preseason. Βρήκαμε ελεύθερα σουτ, ελεύθερα τρίποντα, ήταν απίστευτο.»

Για το γεγονός ότι οι Μπακς διαθέτουν φέτος ψηλούς οι οποίοι είναι και καλοί σουτέρ, ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να μην ήταν χαρούμενος: «Είναι πολύ σημαντικό οι ψηλοί να μπορούν να σουτάρουν γιατί έτσι δημιουργούν χώρο και μου αφήνουν ελεύθερη τη ρακέτα. Και αν χρειαστεί θα τους βρω και θα τους δώσω την μπάλα. Και το γνωρίζουν. Θα είναι έτοιμοι για να σουτάρουν. Και θα έχουμε πολλά τρίποντα.»

Για τον Πάτρικ Κόνατον και τα 4/5 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο; «Θέλω όποτε πιάνει τη μπάλα στα χέρια του να σουτάρει! Κάνει πολύ καλή δουλειά και περιμένουμε πολλά από εκείνον».

Και κλείνοντας στάθηκε στο νέο γήπεδο που «εγκαινιάστηκε» κόντρα στους Μπουλς: «Απίστευτο το συναίσθημα. Οι φίλαθλοι το διασκέδασαν και εμείς το ίδιο. Βέβαια ακόμα δεν ξέω πώς να πάω στο γκαράζ που έχω το αυτοκίνητο, αλλά θα το συνηθίσω. Είναι υπέροχο να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο».

