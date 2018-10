Μαγικά εγκαίνια για Μπακς και Γιάνναρο (vid)

Ιδανικά εγκαίνια στο νέο τους σπίτι έκαναν οι Μπακς. Τα... ελάφια στον πρώτο τους αγώνα για την preseason θέλησαν να δείξουν με το καλημέρα πως η νέα τους έδρα θα είναι το μεγάλο τους... όπλο. Και το έκαναν με τον πλέον εμφατικό τρόπο, διασύροντας με το εμφατικό 116-82 τους Μπουλς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός έχοντας σε 22 λεπτά 19 πόντους με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

Ο αγώνας στο «Fiserv forum» ήταν ένας μονόλογος για τους γηπεδούχους που σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να χαλάσουν την γιορτή για τα εγκαίνια του νέου τους σπιτιού. Πήραν από την αρχή το προβάδισμα και συνεχώς το μεγάλωναν με τους Μπουλς να μην μπορούν να τους κοντράρουν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Αντετοκούνμπο που είχε 19 πόντους, κατέβασε 13 ριμπάουντ και έδωσε και 5 ασίστ. Τον ακολούθησαν οι Μπλέντσο με 16 και Μίντλετον με 15. Για τους ηττημένους ο Πόρτις είχε 17 και ο Νταν 10, ενώ πολύ κακός ήταν ο Πάρκερ παίζοντας απέναντι στην πρώην ομάδα του.

The best from tonight's preseason victory over Chicago!!#FearTheDeer pic.twitter.com/3yCQCXBMKu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 4, 2018