Η πρώτη παρουσίαση των Μπακς στο νέο τους «παλάτι» (vid)

Το νέο σπίτι ή για την ακρίβεια το νέο «παλάτι» των Μπακς είναι γεγονός. Το «Fiserv forum» όχι απλά είναι έτοιμο, αλλά η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τα... ελάφια καθώς δίνουν τον παρθενικό τους αγώνα φιλοξενώντας τους Μπουλς για την preseason. Όπως γίνεται αντιληπτό, ιστορική είναι και η πρώτη παρουσίαση της βασικής πεντάδας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά όχι απλά να μην λείπει, αλλά να αποθεώνεται από τον κόσμο.

WE READY!!

Tune in to @fswisconsin NOW! pic.twitter.com/oCNVXlQT4I

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 4, 2018