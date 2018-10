Αντετοκούνμπο: «Τεστ με τους Μπουλς, όπως... πρέπει τον Απρίλιο» (vid)

«Απέναντι στους Σικάγο Μπουλς θα είναι ένα τεστ για μας. Σε κάθε ματς πρέπει να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί αυτό που μετράει είναι να είμαστε καλοί τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο» ήταν τα λόγια του Έλληνα φόργουορντ.

Επίσης ανέφερε ότι «ωραίες οι προπονήσεις, ωραίο το training camp ωστόσο είναι διαφορετικά όταν φοράνε οι αντίπαλοί σου διαφορετική φανέλα. Έχουμε δουλέψει καλά, παίζουμε ωραίο μπάσκετ και ελπίζω πλέον να το βγάλουμε και στο παρκέ...»

Όσο για τους στόχους της ομάδας; «Πρέπει να βλέπουμε τα πάντα μέρα με τη μέρα. Ούτε να λέμε να περάσουμε στον δεύτερο γύρο των playoffs, ούτε να λέμε ότι πάμε για τους τελικούς της Ανατολής. Απλά πρέπει να παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ την κατάλληλη στιγμή»

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ στο Μιλγουόκι ως αντίπαλος αφού από το περασμένο καλοκαίρι ανήκει στο δυναμικό των Μπουλς.

"We've worked hard, we've played good basketball...hopefully we can translate that into the game."

"It'll be great to see them against another team, have film, and things to teach from and learn."

