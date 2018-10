Κέφια είχε στα γενέθλια του ο Τζο Ινγκλς.

Ο έμπειρος Αυστραλός των Τζαζ σημείωσε 24 πόντους κόντρα στους Ράπτορς, δίνοντας στους φιλάθλους των Μορμόνων πολλές φάσεις για να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

Απολαύστε τον

Joe Ingles records 24 PTS on his birthday and earns the W for the @utahjazz! #NBAPreseason pic.twitter.com/mEhsM0TNH8

— NBA (@NBA) 3 Οκτωβρίου 2018