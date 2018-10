Χαμόγελα στις τάξεις των Καβς μετά την εμφάνιση του Κόλιν Σέξτον.

Ο rookie του Κλίβελαντ είχε 15 πόντους κόντρα στους Σέλτικς και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με 102-95.

Το Κλίβελαντ φιλοδοξεί πως θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίδυμο μαζί με τον Κέβιν Λοβ.

