Στην Κίνα βρίσκεται ο Τζοέλ Εμπίντ (με αφορμή τα NBA China Games) και έχει τον ρόλο.... δασκάλου.

Ο σέντερ των Σίξερς διδάσκει μπάσκετ σε παιδιά και τους προσφέρει την εμπειρία να συνομιλήσουν με ένα σταρ του ΝΒΑ.

Βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει λίγο, αφού πλησιάζει η regular season και η Φιλαδέλφεια έχει μεγάλες απαιτήσεις από αυτόν άλλη μια χρονια.

Joel Embiid putting on his coaching hat in Shanghai! #NBAChinaGames pic.twitter.com/Ea98ncAbjp

— NBA (@NBA) 3 Οκτωβρίου 2018