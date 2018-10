«Καυτός» και άχαστος ήταν ο Μέισον Πλάμλι στο ματς κόντρα στους Λέικερς.

Ο παίκτης των Νάγκετς μέτρησε 23 πόντους με 11/11 σουτ, οδηγώντας στη νίκη τους «λιμνανθρώπους».

Όλα αυτά στο βράδυ που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε το ντεμπούτο του στο Staples Center!

Απολαύστε το show του Πλάμλι στη νίκη του Ντένβερ με 113-111.

All 11 of Mason Plumlee's made buckets in his perfect shooting performance (11-11 FGM) for the @nuggets! #NBAPreseason pic.twitter.com/utVgFS7Q5d

— NBA (@NBA) 3 Οκτωβρίου 2018