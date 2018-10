Είναι ωραίο τυπάκι ο Καρμέλο Άντονι.

Ο παίκτης των Ρόκετς είχε κέφια στο ματς με τους Νάγκετς και μας πρόσφερε ένα αστείο στιγμιότυπο.

Ο Μέλο αντί για τρίποντο, έκανε την ντρίμπλα και σούταρε δίποντο το οποίο βρήκε στόχο, όμως ο ίδιος αμέσως γύρισε προς τον πάγκο και απολογήθηκε, λέγοντας «my bad».

Ωραία ξεκινά στο Χιούστον!

"My bad."

- Melo to the Rockets bench after hitting a long mid-range jumper instead of a 3 pic.twitter.com/j1txRyJCKD

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 3 Οκτωβρίου 2018