17 πόντους σε 18 λεπτά ο Λέοναρντ (vid)

Από την preseason δείχνει έτοιμος να βοηθήσει και με το παραπάνω τους Ράπτορς ο Καουάι Λέοναρντ. Το πρώην... σπιρούνι και νυν «δεινόσαυρος» ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Τζαζ. Συγκεκριμένα σε μόλις 18 λεπτά, ο σμολ φόργουορντ της ομάδας του Τορόντο είχε 17 πόντους με 5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/8 βολές, επίσης κατέβασε 5 ριμπάουντ και έκανε και 1 κλέψιμο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να προηγείται η ομάδα του με 58-49.

Kawhi leads all scorers with 17 at the break! #NBAPreseason pic.twitter.com/KsYxb3zjiE

— NBA (@NBA) October 3, 2018