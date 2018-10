Το Staples Center θα είναι πλέον το νέο σπίτι του ΛεΜπρόν Τζέιμς και η πρώτη του άφιξη έστω και για αγώνα της preseason κόντρα στους Νάγκετς, έκλεψε την παράσταση. Ο... Βασιλιάς πήγε σπορ στο γήπεδο και φυσικά οι κάμερες... έπεσαν επάνω του για να απαθανατίσουν τις σκηνές.

LeBron arrives for his @STAPLESCenter #NBAPreseason debut for the @Lakers (10:30pm/et @NBAonTNT)! pic.twitter.com/jtWldZv8qQ

