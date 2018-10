Ξέχασε τη φανέλα στα αποδυτήρια ο Μονκ (vid)

Για μια ζωή θα θυμάται την πρώτη του συμμετοχή έστω και σε αγώνα για την preseason του NBA ο Μαλίκ Μονκ. Ο γκαρντ των Χόρνετς την ώρα που ήταν έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο της στην αναμέτρηση με τους Χιτ, δεν το έκανε όχι γιατί άλλαξε την απόφασή του ο προπονητής της ομάδας. Δεν το έκανε γιατί ο μικρός αυτός Θεούλης είχε ξεχάσει τη φανέλα του στα αποδυτήρια. Έτσι πήγε να την πάρει με τους σχολιαστές να μην μπορούν να κρατήσουν τα γέλια τους με την γκάφα του 20χρονου.

Malik Monk forgot his jersey so he had to go back to the locker room pic.twitter.com/O0FottoAU2

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 2, 2018