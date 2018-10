Η λήψη που γκρέμισε τον... μύθο του Κόμπι! (pic & vids)

Το 2010, ο Ματ Μπαρνς θέλει να κάνει την επαναφορά για λογαριασμό των Ορλάντο Μάτζικ. Ο Κόμπι στέκεται μπροστά του ώστε να περιορίσει το οπτικό πεδίο του και ο Μπαρνς προσπαθεί να τον απομακρύνει, σημαδεύοντας το πρόσωπό του με την μπάλα! Παρ' όλα αυτά, ο βετεράνος σούπερ σταρ των Καλιφορνέζων παραμένει μπροστά του, δημιουργώντας ένα από τα πιο γνωστά MEMES όλων των εποχών στο ΝΒΑ, το Barnes-Kobe No Flinch!

Παρ' όλα αυτά, η ίδια φάση κυκλοφόρησε από άλλη λήψη και η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική αφού ο Μπαρνς φαίνεται να προσποιείται αριστερά και όχι στο πρόσωπο του Μπράιαντ! Ο Κόμπι στέκεται στα δεξιά του και όχι μπροστά του την ώρα που ο παίκτης των Μάτζικ προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του...

Η φωτογραφία έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ενώ το yahoo δημοσίευσε τη φάση από την πάνω λήψη. «Θα πρέπει να θυμάστε ότι κουνιόμουν! Το έκανε και δεν δείλιασα...» ήταν η εξήγηση του Black Mamba σε ό,τι αφορά το «πάγωμα» και την εικόνα που μεταφέρθηκε στα social media.

Δείτε την επίμαχη λήψη και βγάλτε τα συμπεράσματά σας

Ever feel like everything you've ever believed in is a lie? https://t.co/g0k2aE2kR4 pic.twitter.com/FWe2cBHPxZ

— theScore (@theScore) 2 Οκτωβρίου 2018