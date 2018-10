Αποθέωση Νοβίτσκι στην Κίνα! (vids)

Ο Γερμανός σούπερ σταρ του ΝΒΑ «κέντρισε» το ενδιαφέρον όλων των φίλων της πορτοκαλί μπάλας, των Μαβς και του... ίδιο φυσικά, με αποτέλεσμα να υπογράφει συνέχεια αυτόγραφα στο αεροδρόμιο.

Να σημειωθεί ότι το Ντάλας θα δώσει δύο φιλικά επί κινεζικού εδάφους, και τα δύο κόντρα στους Φιλαντέλφια 76ers.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο από την άφιξη των Μάβερικς στην Κίνα.

Ahead of season 21, @swish41 arrives in Shanghai for #NBAChinaGames! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/Hf1HLXVkFX

— NBA (@NBA) 2 Οκτωβρίου 2018