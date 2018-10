Θα απαγορευτούν τα μπασκετικά παπούτσια του Κάνι Γουέστ στο ΝΒΑ! (pics)

Ο Κάνι Γουέστ βγάζει για πρώτη φορά μπασκετικά παπούτσια, φυσικά και θα ήθελε να τα προωθήσει στο ΝΒΑ, αλλά φαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιθυμία του «κολλάει» σε κανόνες της λίγκας. Παρόλο που τα χρώματα δεν παραβιάζουν τους κανόνες, υπάρχει πρόβλημα με τον πάτο του παπουτσιού, ο οποίος πιθανά να ενοχλεί τους θεατές στο γήπεδο αλλά και την τηλεόραση. Κάτι παρόμοιο είχε αντιμετωπίσει και ο Καρμέλο Άντονι, σε κάτι Τζόρνταν που είχε επιλέξει να φορέσει και το πρόβλημα είχε λυθεί όταν άλλαξε ο πάτος.

Οι παίκτες πλέον δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν ταιριαστά παπούτσια με την εμφάνιση τους, αλλά ακόμα οι εταιρείες δεν έχουν πάρει έγκριση από την λίγκα για την νέα σεζόν. Παρόλο που η Adidas έχει στείλει επίσημα αίτημα για τα νέα Yeezy, η έκδοση που έδειξε ο Κάνι στο ίντερνετ, όπως όλα δείχνουν, δεν θα πάρει έγκριση. Δεν είναι πρώτη φορά πάντως που η λίγκα θα απαγορεύσει συγκεκριμένο παιχνίδι. Το έχει κάνει και στο παρελθόν. Πάντως ο Κάνι Ουέστ παραδέχτηκε ότι δουλεύει τα συγκεκριμένα παπούτσια πάνω από τρία χρόνια και αναμένεται το νέο αυτό μοντέλο να κάνει ντεμπούτο την φετινή σεζόν.

over 300 samples and 3 years in the making and I give my pair to Ant Clemons for his Bday pic.twitter.com/wC7Ox5gs0P

— ye (@kanyewest) 27 Σεπτεμβρίου 2018