Αρνείται να ανανεώσει στους Ουόριορς ο Μακ Κάου! (pics)

Έχοντας κατακτήσει ήδη δύο δαχτυλίδια πρωταθλητή, ο Μακ Κάου -που απασχόλησε το ΝΒΑ την περσινή σεζόν λόγω του σοβαρού του τραυματισμού- στοχεύει -πλέον- και σε περισσότερα χρήματα.

Η προσφορά των Ουόριορς κάνει λόγο για 1,7 εκατομμύρια δολάρια τη πρώτη σεζόν ενώ μπορεί να φτάσει και τα 5 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο εάν και εφόσον παραμείνει στην ομάδα άλλα δύο χρόνια.

Ο ίδιος ωστόσο σκέφτεται... πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά του Γκόλντεν Στέιτ. Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 4 πόντους και 1,4 ριμπάουντ ανά 15,9 λεπτά συμμετοχής.

Sources on @TheAthleticNBA @WatchStadium: Restricted free agent Pat McCaw plans to decline his one-year, $1.7M qualifying offer with the Warriors, barring unforeseen change.



It would allow today's deadline to expire and keep him RFA.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 2 Οκτωβρίου 2018