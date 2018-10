Άνετα οι Χοκς του Ντόρσεϊ (vid)

Το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στους Πέλικανς πήραν οι Χοκς, αφού νίκησαν εύκολα με 116-102.

Τα... γεράκια έκαναν εξαιρετικό 3ο δωδεκάλεπτο (14-37), κάτι που τους επέτρεψε να φτάσουν στην επικράτηση.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 11 πόντους (5/10 σουτ), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Κορυφαίοι για την Ατλάντα οι Μπέμπρι με 20 πόντους και Κόλινς με 18.

Στον αντίποδα ο Ντέιβις μέτρησε 16 πόντους, ενώ οι Χόλιντεϊ και Ουίλιαμς σημείωσαν από 13.

