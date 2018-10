Στις προπονήσεις των Θάντερ ο Σφαιρόπουλος (pic)

Μπορεί ο Έλληνας τεχνικός να μην έχει βρει δουλειά, αλλά αυτό δε σημαίνει πως κάθεται με «στραυρωμένα» χέρια.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βρίσκεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Οκλαχόμα αφού παρακολουθεί τη δουλειά των Θάντερ.

Ο Σφαιρόπουλος συναντήθηκε με τον με τον βοηθό προπονητή Ντάρκο Ραϊάκοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να ανεβάζει στο twitter μία φωτογραφία των δύο σχολιάζοντας: «Είναι πολύ ευχάριστο που ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βρίσκεται στην Οκλαχόμα. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε για το μπάσκετ, αλλά και τη ζωή γενικότερα. Ανυπομονώ να σε δω σύντομα στο τιμόνι κάποιας κορυφαίας ομάδας στην Ευρώπη».

Great to have Ioannis Sfairopoulos in OKC. Unique opportunity to exchange ideas and talk basketball and life. Looking forward to see you soon at the helm of one of the top teams in Europe. #Olympiakos #Euroleague pic.twitter.com/MVvGbui35u

— Darko Rajakovic (@DRajakovic) 1 Οκτωβρίου 2018