ΛεΜπρόν: «Ξεκίνησα ένα νέο ταξίδι, πάντα διαφορετικό όταν αλλάζεις φανέλα» (vid)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ αφού εξήγησε ότι η ομάδα του χρειάζεται χρόνο ακόμα ώστε να βρεθούν όλοι μεταξύ τους, ρωτήθηκε και για την απόφασή του να μετακομίσει στο Λος Άντζελες.

«Ξεκίνησα ένα νέο ταξίδι και είμαι χαρούμενος που πάτησα και πάλι στο παρκέ. Ήταν πολύ ωραίο το συναίσθημα και ευχαριστώ και τους κατοίκους του Σαν Ντιέγο για την θερμή υποδοχή. Το εκτιμώ πολύ» δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Πάντα είναι διαφορετικό όταν αλλάζεις φανέλα. Όπως όταν πήγα στους Χιτ από το Κλίβελαντ, μετά που επέστρεψα στους Καβαλίερς από το Μαίάμι και τώρα που είμαι στους Λέικερς. Θα μου πάρει λίγο χρόνο αλλά θα το συνηθίσω».

