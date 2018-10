Ο Μπόμπι Πόρτις είχε πάρει φόρα και ήταν έτοιμος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι των Πέλικανς. Κάπου εκεί, όμως, υπολόγιζε χωρίς τον Τζούλιους Ραντλ που του... κατέβασε το γενικό με ένα εντυπωσιακό κόψιμο.

Julius Randle is making plays on both ends!@PelicansNBA lead @chicagobulls 64-62 at the half.

Jrue Holiday: 16 PTS, 4 AST

Randle: 11 PTS, 4 REB

Zach LaVine: 15 PTS

Kris Dunn: 10 PTS#NBAPreseason on @NBATV pic.twitter.com/gVDuioIV2T

— NBA (@NBA) October 1, 2018