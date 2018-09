Ο πλέι μέικερ των Λέικερς στο ζέσταμα για το ματς με τους Νάγκετς για την preseason ήταν... καυτός.

Όπως θα δείτε δεν χάνει τρίποντο. Δείχνει ότι είναι έτοιμος και ότι δεν χρειάζεται... ζέσταμα.

Rajon Rondo gets loose behind the arc ahead of his @Lakers #NBAPreseason debut (9:30pm/et, ESPN)! pic.twitter.com/9XIZFQdBmf

— NBA (@NBA) October 1, 2018