«Πλήγωσε» τους πρωταθλητές ο Άντονι Τόλιβερ με τα όσα έκανε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς σημείωσε 15 πόντους κόντρα στους Ουόριορς, σκοράραντας μόνο τρίποντα.

Δείτε τον

We signed @ATolliver44 to shoot threes.

He did that (5-10, 15 pts.) and dished out a couple nice assists in last night's win! pic.twitter.com/5EVsmIxSXf

— Timberwolves (@Timberwolves) 30 Σεπτεμβρίου 2018