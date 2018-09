Τζέιμς: «Θέλουμε να γίνουμε ομάδα χωρίς θέσεις» (vid)

Οι Λέικερς προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σεζόν και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στην εικόνα που θέλει να παρουσιάσουν οι Καλιφορνέζοι.

«Θέλουμε να γίνουμε μία ομάδα χωρίς θέσεις. Θα υπάρξουν φορές που θα παίξουμε όλοι σε διαφορετικές θέσεις και θέλουμε πάρουμε πλεονέκτημα από αυτό. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα στο παρκέ» ανέφερε σχετικά ο King.

LeBron James says Lakers want to be a “positionless team” and says he envisions himself & Brandon Ingram playing all five positions at times pic.twitter.com/GrnMfDJMzf

— Ben Golliver (@BenGolliver) 29 Σεπτεμβρίου 2018