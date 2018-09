Ο Άλεν ήταν on fire στο ντεμπούτο του με τους Τζαζ (vid)

O 22άχρονος σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος έγινε pick στο νούμερο 21 του εφετινού draft από τη Γιούτα ήταν πρώτος σκόρερ των «Μορμόνων» στο εναρκτήριο ματς της προετοιμασίας τους, έχοντας 19 πόντους με 2/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κόψιμο και 4 λάθη σε 22' συμμετοχής.

Από 'κει και πέρα, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Ρίκι Ρούμπιο έμεινε στους 5 πόντους με 2/7 σουτ εντός πεδιάς και ο Ναζρ Μήτρου-Λονγκ πρόσθεσε 3 πόντους με 0/1 δίποντο, 1/3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 10'.

Grayson Allen drills 5 triples and finishes with a game-high 19 points in his @utahjazz debut! #NBARooks #NBAPreseason pic.twitter.com/1hxxHg8eZi

— NBA (@NBA) 30 Σεπτεμβρίου 2018