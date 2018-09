Τα highlights του Λέοναρντ μετά από 260 μέρες! (vid)

Στο πρώτο του παιχνίδι από τις 13 Ιανουαρίου, ο Λέοναρντ είχε 12 πόντους με 3/8 σουτ εντός πεδιάς, 6/11 βολές, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 19:21 που έμεινε στο παρκέ, εξηγώντας πως «θέλω λίγο χρόνο μέχρι να βρω τον ρυθμό μου όμως νιώθω ωραία από τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να παίζω. Ήταν σημαντικό να μπω στο κλίμα της ομάδας και να δω τι μπορεί να κάνει ο καθένας σε συνθήκες αγώνα».

Από 'κει και πέρα, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ ο Κάιλ Λόουρι πρόσθεσε 15 πόντους για τους Καναδούς, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην Rogers Arena του Βανκούβερ.

Kawhi Leonard tallies 12 PTS in his @Raptors #NBAPreseason debut, helping TOR pick up the victory! pic.twitter.com/BPa6I5aXJM

— NBA (@NBA) 30 Σεπτεμβρίου 2018