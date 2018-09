Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Λούκα Ντόντσιτς! (vid)

Το άστρο του Ντόντσιτς έλαμψε στην περσινή EuroLeague, εκεί όπου ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας οδήγησε τη Ρεάλ στην κατάκτηση του 10ου Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενώ έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Βασίλη Σπανούλη και Νάντο Ντε Κολό που κατακτά τον τίτλο του MVP της regular season και του Final 4!

Πλέον θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο και η εμφάνισή του στον πρώτο αγώνα της preseason είναι τουλάχιστον... ενθαρρυντική. Ο Σλοβένος ήταν βασικός στο 116-63 επί των Beijing Ducks, έχοντας 16 πόντους με 3/6 βολές, 2/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κοψίματα και 4 λάθη στα 30' που έμεινε στο παρκέ!

Εν συνεχεία το ΝΒΑ δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές του

Luka Doncic leads the @dallasmavs to victory in his first action, recording 16 PTS, 6 REB, 3 BLK! #NBARooks #NBAPreseason pic.twitter.com/9NjIdemILM

— NBA (@NBA) 30 Σεπτεμβρίου 2018