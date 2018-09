Ο Καουάι Λέοναρντ φοράει πια τη φανέλα των Ράπτορς και στο ματς με τους Μπλέιζερς για την pre season σημείωσε το πρώτο του καλάθι.

Δείτε το:

Kawhi Leonard gets his first bucket as a Raptor!@Raptors x @trailblazers - #NBAPreseason

: League Pass pic.twitter.com/V0I3nu8gBF

— NBA (@NBA) September 29, 2018