Απειλείται με πρόστιμο σε κάθε αγώνα λόγω τατουάζ ο Σμιθ! (pic)

O Σμιθ λειτούργησε πρόσφατα ως μοντέλο της Supreme, χτυπώντας στη δεξιά γάμπα του το λογότυπό της ως μέρος της συνεργασίας με τη ΝΙΚΕ ωστόσο η συγκεκριμένη κίνηση θα κοστίσει ακριβά στον 32άχρονο ΝΒΑer αν δεν... συμμορφωθεί!

Όπως αναφέρει ο Shams Charania, το ΝΒΑ ενημέρωσε τον Σμιθ ότι θα τιμωρείται με πρόστιμο σε κάθε ματς του Κλίβελαντ εκτός αν το καλύψει! Από την πλευρά του ο παίκτης έχει σκοπό να διαπραγματευτεί με τη λίγκα σχετικά με την κατάσταση.

«Οι κανονισμοί του ΝΒΑ απαγορεύουν στους παίκτες να παρουσιάζουν οποιοδήποτε διαφημιστικό λογότυπο στο κορμί ή τα μαλλιά τους» ήταν οι εξηγήσεις ανθρώπων της λίγκας.

Sources on @TheAthleticNBA @WatchStadium: NBA informed Cleveland's J.R. Smith he would be fined per game during season for "Supreme" tattoo on his leg, unless it is covered, and Smith plans to have conversations with league about situation.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 29 Σεπτεμβρίου 2018