Αρχίζουν χωρίς Χάουαρντ οι Ουίζαρντς (pic)

Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει τους Νικς στην Capital One Arena στο πρώτο ματς της preseason (1/10) και ο Μπρουκς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Χάουρντ λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Ο θηριώδης σέντερ έπαιξε πέρσι στους Χόρνετς έχοντας 16.6 πόντους και 12.5 ριμπάουντ σε 81 αγώνες με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Scott Brooks confirms that Dwight Howard will not play in the first Wizards preseason game. Brooks didn’t mention anyone else will be out, but said main guys won’t play more than 20 min.

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) 29 Σεπτεμβρίου 2018