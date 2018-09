Τον έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια με τη φανέλα των Σπερς και πλέον είναι δύσκολο να το συνηθίσουμε.

Ο Τόνι Πάρκερ πέρασε στο ματς των Χόρνετς κόντρα στους Σέλτικς στην πρώτη περίοδο και έκανε το ντεμπούτο του με τις «σφήκες».

Δείτε τον Γάλλο γκαρντ τη στιγμή που μπαίνει στο ματς

Tony Parker checks in for the first time as a member of the @hornets! #NBAPreseason pic.twitter.com/SHZJYsUnwJ

— NBA (@NBA) 29 Σεπτεμβρίου 2018